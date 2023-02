Cocorico Je sais lire ! Jeu de piste à Pouleville. Niveau 1

Cette première lecture de la collection Cocorico, je sais lire ! Avec les p'tites Poules permet à l'enfant de s'initier à la lecture autonome dès 5 ans avec les encouragements des P'tites Poules. De niveau 1, cette première lecture est tout à fait accessible aux enfants. Cette lecture a été spécialement conçue pour accompagner la méthode de lecture syllabique Cocorico, je sais lire ! Avec les P'tites Poules. De niveau 1, l'histoire est écrite par une conseillère pédagogique (textes écrits en gros, mots entièrement décodables dès 5 ans, lettres muettes grisées) et joliment illustrée dans l'esprit des albums des P'tites Poules (de Pocket Jeunesse). Cocorico je sais lire : mes premières lectures, c'est : Des histoires courtes, et inédites, avec un ton espiègle et drôle Plusieurs niveaux proposés en fonction de l'avancée de l'apprentissage Des personnages attachants et une histoire captivante pour les enfants Un contenu pédagogique complémentaire à l'histoire : présentation des personnages + les mots de l'histoire non décodables + une page de jeu autour de l'histoire On retrouve également dans la collection Cocorico, je sais lire ! avec les P'tites Poules : une méthode de lecture syllabique et progressive dès 5 ans, un cahier de graphisme dès 3 ans, un cahier d'écriture dès 5 ans (les deux pour droitier et gaucher), un cahier d'orthographe dès 5 ans, un poster abécédaire effaçable, 24 premières lectures (dont six adaptées pour DYS) et quatre compilations de petites lectures.