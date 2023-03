Simple et rapide. 24 projets de couture à réaliser en un après-midi

24 projets de couture à réaliser en un après-midi Suivez Tilly Walnes à travers 24 projets simples, modernes, faciles. Chaque création est prévue pour être réalisée en quelques heures seulement ! Prenez entre 1 et 3 heures pour créer un pantalon branché et confort, une combi élégante, le t-shirt indispensable du dressing, ou encore un cardigan et une robe originale... ne perdez plus une minute ! Chaque projet est accompagné de nombreuses photos et schémas, un abrégé des étapes et des propositions de variantes : ajoutez des poches, créez la dérivée de votre robe à manches longues avec des manches courtes, ajoutez un accessoire à votre pyjama, etc. Les créations s'inscrivent dans une démarche inclusive car elles comprennent 10 tailles possibles, du 34 au 52. Les patrons en taille réelle rangés dans la pochette à la fin du livre vous aideront dans votre processus. Tilly Walnes est la fondatrice du blog et de la boutique en ligne Tilly and the Buttons, connus pour leurs designs magnifiques en couture, et leur approche encourageante de la confection de vêtements DIY. Ses livres précédents, Couture pour les grandes débutantes et Stretch ! ont remporté des prix et ont été publiés en plusieurs langues. Retrouvez ses modèles, ses ateliers et son blog sur shop. tillyandthebuttons. com.