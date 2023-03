Ma vie au 36, quai des orfèvres

Après le succès du décapant Agente d'élite, le récit inspirant d'une enfant de Barbès paru en 2020 aux éditions Max Milo, Nora Lakheal revient et poursuit son histoire incroyable : celle d'une maghrébine, partie de rien et devenue l'une de ces policières de l'ombre qui luttent sans relâche, au péril de leur vie, contre le terrorisme islamiste... et pas seulement, dans l'intérêt de son pays, la France. Au 36, quai des Orfèvres, elle découvre des collègues hauts en couleurs, des "grands flics" qui l'impressionnent..., une analyse sur le terrorisme du fondamentalisme musulman ou bien de l'extrême-droite, et une autobiographie pleine d'émotions où le lecteur d'Agente d'élite retrouvera notamment Malik, le frère de Nora, un écorché vif, confronté au salafisme le plus radical.