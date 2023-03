Chat, c'est le bonheur ! 63 leçons de vie sereine

Le guide pour une vie plus sereine ! Nous sommes toujours inspirés, d'une certaine façon, par les gens qui nous entourent. Fabrice Julien, lui, a trouvé l'inspiration en partageant son quotidien avec sa chatte pendant plusieurs années. Chaque jour, sa présence et son style de vie ont suffit à lui livrer de précieux enseignements pour considérer la vie d'une manière radicalement différente. Savoir être à l'écoute de nos sens, de notre corps, se connecter à notre énergie, pratiquer le " regard contemplatif " ou encore travailler son intuition sont autant de thèmes abordés dans ce livre. Alors, que vous ayez un chat ou non, laissez-vous guider par l'art de vivre félin et choisissez la sérénité !