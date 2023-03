L'astrophysique expliquée par la pop culture

L'imaginaire populaire se nourrit de toutes les avancées dans le domaine des sciences. Créatures hybrides, êtres humains modifiés ou améliorés, la fiction utilise sans cesse la science et l'astrophysique pour construire des univers plus ou moins réels. Noémie Beaufort vous propose de découvrir les secrets de l'univers en prenant des exemples de fiction concrets comme Avatar, Star Trek et bien d'autres...