Découvrez les graines de chia, véritables atouts pour votre santé et votre beauté ! De couleur brune plus ou moins foncée, voire blanche, elles répondent au nom de Chia signifiant "force" en Maya. Les graines de Chia sont originaires d'Amérique centrale, plus précisément du Pérou ou du Mexique, où un état porte leur nom : le Chiapas (eaux du Chia). Véritables sources d'Oméga 3, riches en fibres, en acides aminés et en antioxydants, elles favorisent la digestion et peuvent même épauler un régime carencé, pour peu, qu'elles soient bien utilisées. En effet, certaines règles sont à suivre afin d'en apprécier tous les bienfaits, tant pour la santé que pour la peau. Amateurs de découvertes culinaires et esthétiques, ces graines et leur huile, sont pour vous, apportant satiété et diversité. . Lilli Carrat a une expérience de plus de 30 ans dans la presse médicale. Elle est spécialisée aujourd'hui dans le milieu associatif. Depuis les Alpes-Maritimes, elle a écrit de nombreux livres aux Editions Alpen, dont Le pain - Faut-il en consommer... ou pas ? Découvrez les vertus des graines de chia ou encore Le syndrome Nash - La maladie du soda, du foie gras.