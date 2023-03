5 bisous pour bien grandir. La vie mathématique de Lou

Une fiction permettant de rendre accessible les premières notions mathématiques, tout en s'amusant ! Lou a deux ans et demi. Dans ce premier tome de la collection " La vie mathématique de Lou ", nous la suivons dans sa vie de petite fille et abordons les notions mathématiques qu'elle rencontre au quotidien : combien de bisous reçoit-elle chaque matin ? Quelle hauteur peut-elle atteindre en empilant ses cubes ? Une approche ludique et concrète des mathématiques grâce à une petite fiction amusante et attendrissante.