La boulangerie solaire. Un exemple pour un avenir radieux

Le récit de la création de la première activité de boulangerie/torréfaction solaire artisanale en Europe (Normandie). Un exemple pour explorer le pouvoir de l'énergie solaire, qui va bien au-delà du photovoltaïque ou du solaire thermique, et une réflexion sur son utilisation, et sur nos comportements face à l'énergie en règle générale. La démonstration qu'un autre modèle économique et social, basé sur l'utilisation des énergies intermittentes, sur la relocalisation des ressources et sur le low-tech, est possible.