Le nombre trois et ses mystères

Approfondissement de la symbolique du nombre trois sous ses différents aspects : scientifique, mathématique et psychologique, mais aussi spirituel et ésotérique, montrant son importance dans toutes les traditions et dévoilant les mystères de la "sainte Trinité" . Le nombre TROIS est un nombre singulier dans l'univers des nombres. Il a une part significative dans les principes qui président à l'édification de l'univers, et particulièrement dans le développement de l'humanité. Ce livre a pour objectif de donner une explication, la plus satisfaisante possible, de l'origine de cette importance, et de comprendre pourquoi la Franc-Maçonnerie universelle en a fait son symbole archétypal. Il s'adresse à tout type de public qui s'intéresse aux fondements des comportements humains. En particulier, les Francs-Maçonnes et les Francs-Maçons, peuvent en tirer profit dans leur démarche initiatique.