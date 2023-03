Ma dernière année en secondaire devait être mon année des premières fois. Premier amour, premier road trip, premier bal... J'ai touché à tout ça du bout des doigts. Puis Ewing est arrivé. Ewing, un grave sarcome qui me colle désormais aux os. A cause de ce foutu cancer, mes premières fois ne sont plus celles d'une ado normale. Première chimio, premier séjour à l'hôpital, premier contact avec la mort. Malgré la tempête, ma famille et mon copain font tout ce qu'ils peuvent pour garder espoir et me faire sourire. Une chance que je les ai auprès de moi... Pourtant, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Ewing m'attaque sans arrêt et il gagne du terrain chaque jour. Je ne veux pas le laisser remporter le combat. Mais je suis si fatiguée... Pour certaines personnes en fin de vie, la douleur est trop grande. Dans le but de soulager leurs souffrances, elles ont la possibilité de demander l'aide médicale à mourir. Sous la supervision de professionnels de la santé, elles reçoivent alors des doses de médicaments qui entraînent paisiblement la mort. Cette procédure est strictement encadrée par la loi canadienne. Pour qu'une demande soit acceptée, elle doit répondre à plusieurs critères précis.