"HEGEL L'AFRICAIN" Hegel, l'un des plus grands penseurs de tous les temps, a été l'objet d'un malentendu total sur les Noirs et en Afrique noire. Il en est résulté une hostilité quasi générale, au point de servir de "paillasson" à tous ceux qui, sans effort, croient l'étudier. Hegel l'Africain, résultat de nombreux travaux de l'auteur, propose une réparation, au sens étymologique et non juridique du mot. Son titre, toutefois, demeure une provocation. Les cinq textes qui le composent proposent des prises de position jusqu'ici méconnues voire, pour certaines, inédites. Ils dressent un nouveau portrait de Hegel, ami des Noirs, depuis son enfance jusqu'à sa maturité, dans la filiation des Lumières et de l'aile humaniste de la Révolution française. Il s'agit d'un retournement de situation qui pose la vérité et la réparation comme horizon. Pierre Franklin TAVARES est philosophe de formation et de culture, titulaire d'une thèse de doctorat de l'université de Panthéon Sorbonne, sur l'Afrique dans la pensée de Hegel, dont il a reconstitué toute la relation. Il a publié Le Livre des Sodades et Eugénio Tavares, poésie et créole chez Eugénio Tavares suivi de l'Essai sur le mal d'Amor. Spécialiste de ce qu'est la banlieue, il a publié Science de la Ban-Lieue, essai sur l'insociable sociabilité des banlieues françaises. Et s'agissant des crises africaines, il a publié Sur la crise ivoirienne, Considération éparses. Ainsi que de nombreux articles sur Amilcar Cabral, Hegel, Saint Augustin, Kierkegaard.