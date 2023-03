La diplomatie gabonaise. Contextes, acteurs et pratiques (1950 - 2020)

Un examen attentif de l'action du Gabon ces dix dernières années sur la scène internationale permet de constater que, contrairement aux appréhensions de nombre d'observateurs, le rayonnement de sa diplomatie a survécu à la disparition, en juin 2009, d'Omar Bongo Ondimba qui, prenant le relais de Léon Mba en décembre 1967, l'avait durablement façonnée à partir du début des années 1970. Une telle constance n'est pas sans susciter interrogations et questionnements, ce d'autant plus que, paradoxalement, le pays n'est pas particulièrement doté de ressources traditionnelles de l'influence diplomatique. Dans cet ouvrage collectif inédit, aussi bien par son ampleur - car mobilisant une trentaine de contributions -, que par la formidable diversité des approches, il s'est agi non pas de faire cohabiter mais dialoguer avec fécondité théoriciens et praticiens avisés. L'effort commun aura été de chercher à saisir, comprendre et expliquer les ressorts du rayonnement de la diplomatie gabonaise sur une période relativement longue, en explorant trois principaux axes de recherches : l'analyse des contextes, l'étude du rôle des acteurs et l'examen des pratiques.