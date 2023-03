Serge Hutin, docteur ès lettres, diplômé d'Etudes supérieures de philosophie, (Sorbonne), puis de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, fut un temps attaché de recherche au CNRS. Auteur prolifique, il rédigea un nombre considérable d'articles qui ont été publiés dans une multitude de revues et encyclopédies prestigieuses. Cet écrivain prolifique fait partie des auteurs contemporains importants de l'ésotérisme. Vulgarisateur de talent, il fut publié par de grands éditeurs (P.UF., Denoël, Le Seuil, Belfond, Marabout, J'ai lu, Albin Michel, Hachette, Robert Lafont, Gallimard). Né le 2 avril 1929, Serge Hutin est mort à Prades le 1er novembre 1997. Grand érudit, il a su présenter d'une plume claire et didactique de nombreux sujets historiques, dont cette Histoire de l'Astrologie que nous rééditons. "Apparemment, tout le monde " sait " -ou croit " savoir "- ce qu'est l'astrologie... Mais à l'opposé de l'attitude ... favorable (et sans le moindre discernement) à l'astrologie il y a la réaction inverse, tout aussi convaincue. " Serge Hutin. Dans cet ouvrage l'auteur s'attache à présenter une histoire de l'astrologie, il évoque son recours à travers les âges et les différentes civilisations, de l'Antiquité à nos jours, tout en mettant en lumière ses buts et ses méthodes.