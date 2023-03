Eté 2003. Station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, en Vendée. Un adolescent disparaît... Puis deux, puis trois... Certains sont retrouvés, d'autres non. Qui les enlève ? Pourquoi ? Que sont devenus ceux dont on n'a jamais retrouvé la trace et comment expliquer le silence prostré des rescapés, surgis de nulle part ? Quel sombre trafic s'organise dans la discothèque La Maison Bleue ? Dans une ambiance faussement relax de village vacances, Dernier parking avant la plage aborde par le biais d'une intrigue minutieusement ficelée les thèmes contemporains et cruciaux de la disparition d'enfants, de la démission parentale et de l'adolescence qui se cherche. "Avec talent, justesse et un brin de sensualité, Sophie Loubière cisèle un polar estival, étincelant comme un diamant qui brille dans la nuit". - Le Figaro. "On est presque dans un film. Le suspense s'installe en une suite de courtes scènes à l'écriture sèche, presque de scénario, et une grande place est donnée aux ambiances, pour mieux vous projeter dans le noir". - Le Monde. "Choc narratif : c'est un puzzle. En temps réel. On est derrière chaque personnage, dans chaque action. L'écriture est précise et exigeante : mise en exergue du petit détail, descriptions, réalisme et subtilité. Vous serez vite pris au collet dans cette haletante chasse à l'homme". - Rolling Stone.