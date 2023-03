Le plaisir de faire son petit potager. Dans des jardins de 50 m2, sur des balcons, des terrasses

Jérôme Goust vous invite à sortir mettre les mains dans la terre pour semer, repiquer, planter... Vous venez ? Déguster les plantes que l'on a cultivées soi-même est un réel plaisir. Et c'est possible même si l'on ne dispose que d'un petit, voire d'un tout petit espace extérieur : terrain (très) réduit, carrés et bordures, balcon, cour, terrasse... ! Ces jardinets forment en effet une surface pleine de potentiel : on peut y récolter des légumes, des aromatiques, des petits fruits et même des fleurs comestibles tout au long de l'année. Accessible et pratique, ce guide présente : Tout ce qu'il faut savoir sur le sol, l'arrosage, la protection des plantes, les étapes de culture, les différents espaces potagers possibles - y compris "hors sol" -... avec des gestes simples et respectueux de l'environnement. Des fiches pour connaître les besoins de 123 plantes, les cultiver, les associer. Des tableaux récapitulatifs qui constituent un aide-mémoire précieux pour le jardinier. Il ne vous reste qu'à choisir les espèces que vous souhaitez faire pousser au fil des saisons, en faisant sans cesse varier l'espace, les formes, les couleurs. A vos marques, prêts, plantez !