La science outragée

L'étrange complaisance des médias durant cette crise coronavirale vis-à-vis des thèses gouvernementales et des intérêts industriels s'est illustrée entre autres par la manière dont l'ivermectine fut déconsidérée à l'aide de fallacieux arguments scientifiques, et notamment sur la base de méta-analyses publiées par l'institution scientiste Cochrane dont il sera démontré que la valeur scientifique est bien faible, contrairement aux clameurs des zélotes industriels et de leurs relais médiatiques, et que ces méta-analyses Cochrane sont en réalité au service de l'industrie pharmaceutique plutôt qu'à celui de la science, comme l'illustre le scandale du vaccin contre le papillomavirus. Les lamentations des médias dominants sur l'absurdité de la résistance aux vaccins génétiques au pays de Pasteur donneront l'occasion d'un retour sur "? la légende dorée ? " de Pasteur afin de démontrer qu'en réalité, au pays de Pasteur, il est tout aussi légitime de ne pas verser dans l'adoration vaccinale.