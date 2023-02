Roger Laporte, une vie d'écriture

Roger Laporte devrait être un nom familier à tous les passionnés de littérature et de philosophie : au centre de sa vie, il n'y a eu que l'écriture en tant que telle. Ce texte se propose d'étudier son corpus biographique, unique en son genre, en le faisant dialoguer avec plusieurs écrivains et philosophes, de Maurice Blanchot à Jacques Derrida, de Franz Kafka à Edmond Jabès, entre autres. Lire Laporte signifie se plonger dans un monde littéraire qui met au centre les figures de l'écrivain, du lecteur et du livre qui les unit grâce à l'écriture. Le présent ouvrage permet de redécouvrir la profondeur de son oeuvre par des incursions littéraires, artistiques et philosophiques qui étendent les aspects de la biographie de Laporte à une problématique textuelle capable de questionner l'humain et son monde.