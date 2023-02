Le réseau Coralie

En juin 1944, au crépuscule de la guerre, Coralie est arrêtée par les nazis : parce qu'ils ont découvert sa responsabilité dans l'élimination d'un collabo ? Pour démanteler son réseau de sauvetage des enfants juifs ? Pour remonter jusqu'à son mari, responsable de la Résistance ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne regrette rien de ses actions. Après avoir lutté pour devenir médecin, vécu les difficultés de la Grande Guerre et avoir été résistante de la première heure, les épreuves ont forgé son caractère et affermi ses convictions : elle se battra toujours pour aider et soigner les autres. C'est sa vocation. Dans les épreuves, Coralie a toujours pu compter sur ses proches. Alors qu'elle croupit dans les prisons allemandes, sa fille et sa nièce mettent tout en oeuvre pour la libérer des griffes de l'ennemi. Assoiffées de justice et de liberté, ces femmes sont prêtes à tout sacrifier, même leurs propres vies...