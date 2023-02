Impasse et rouge. Cambodge 1970-1975

J'ai réalisé Impasse et Rouge en hommage à tous ceux que j'ai dû quitter. En mémoire de cette ville, Phnom Penh, qui m'a vu grandir et que j'ai tant aimé parcourir avec mes sandales. Le nez au vent afin d'en saisir toutes les odeurs et vibrations. En mémoire de tous ces événements qui continuent à nous hanter, nous qui sommes là aujourd'hui à espérer et croire...