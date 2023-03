Brèves de noir . Nouvelle édition. Nouvelle édition

Une chasse à l'homme en Irak, une leçon de cuisine qui dérape en crime passionnel, un nouveau départ virant à la descente aux enfers... Pour célébrer le festival Quais du Polar, neuf auteurs de renom, tous lauréats du prestigieux Prix des Lecteurs, déclinent le noir dans toutes ses nuances ! Retrouvez-les dans autant de nouvelles inédites. Les plus belles plumes croquent l'actualité, du fait divers à l'événement planétaire, et nous délivrent des récits denses, sombres et implacables. INEDIT