Bernard et Bianca 2

Toute l'histoire du film Bernard et Bianca au pays des kangourous dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Le jeune Cody a été kidnappé par le terrible braconnier, Percival MacLeach ! Ce dernier veut que l'enfant lui révèle la cachette de son amie Marahute, un grand aigle royal. Aussitôt, Bernard et Bianca sont envoyés en Australie. Aidées par Jake, un rat-kangourou aventurier, les souris vont tout faire pour secourir le garçon.