Mon super chien a plus d'un tour dans son sac. Astuces et conseils de dressage

Que vous ayez un adorable chiot ou un "vieux chien" prêt à apprendre de nouveaux tours, l'entraînement pour vous deux commence maintenant ! Apprenez les fondamentaux comme la motivation par la nourriture ou les jouets, la marche en laisse et le repos dans sa caisse, mais aussi de nombreuses astuces pour améliorer les comportements de votre chien au quotidien et renforcer votre complicité. Prêts ? Lancez-vous ! Ce livre comprend : - Des tours super simples : assis, donne la patte, slalom entre les jambes, saute par-dessus le bras... - Des tours super impressionnants : allume et éteins la lumière, selfie, ouvre et ferme la porte... - Des tours de super chien : saut à la corde, skateboard, marche sur les pattes arrière... Allez jusqu'à créer votre propre enchaînement de dog dancing. Plus qu'un moyen d'impressionner vos proches, ces tours représentent une chance formidable de tisser des liens uniques avec votre chien. Adapté aux jeunes chiens comme aux plus âgés !