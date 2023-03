Les jeunes enfants vivent dans le même monde que nous : un monde où l'on est en colère, où l'on manifeste pour défendre ses droits, un monde où les adultes prennent l'apéro, font (parfois) la fête et sont (souvent) épuisés, un monde où les gens peuvent être tatoués et avoir les cheveux roses, où des collages féministes parsèment les murs de la ville, où l'on peut diner d'une pizza, vautrés sur un canapé... C'est ce monde réel qu'Emilie Chazerand et Anna Wanda donnent à voir, avec humour et mordant, dans cet imagier de la vraie vie, garanti sans doudou ni chaise haute, mais plein de détails tendres et cocasses pour découvrir et comprendre le monde. Les entrées de l'imagier sont présentées par deux, en double pages qui se répondent. Chaque mot est défini à hauteur d'enfant avec tout l'humour et la finesse d'esprit d'Emilie Chazerand.