Tu es fan de dinosaures et tu aimerais devenir incollable sur les espèces les plus incroyables ? Alors découvre Dino'Doc, la collection de livres documentaires dédiée aux inconditionnels des dinosaures ! Dans ce livre, tu sauras tout sur les terribles carnivores, du féroce T-rex au spinosaure qui vivait en partie dans l'eau en passant par le rapide et redoutable vélociraptor !