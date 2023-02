Not this time Tome 1

Quand les opposés s'attirent... "Après une année passée sur les routes américaines avec sa mère Ella revient en Californie dans sa ville natale, où elle doit faire face aux raisons qui l'ont poussée à fuir. Entre l'infidélité de son père et les harcèlement qu'elle a subit de la part de ses camarades de lycée, ses doutes et complexes refont surface. Et quand elle découvre que son nouveau voisin n'est autre que Nick, le garçon dont elle était secrètement amoureuse et qui la harcelait, le retour s'annonce encore plus compliqué... Mais en un an, Ella a beaucoup changé, et Nick aussi. Alors qu'elle s'était juré de le détester, Ella ne peut ignorer l'attirance qu'elle ressent pour lui... Mais pourra-t-elle lui faire confiance ? "