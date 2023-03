L'Immeuble de la rue Cavendish Tome 4 : Les tourments d'Hermine

L'appartement d'Hermine, c'est son havre de paix, après ses journées agitées d'institutrice. Est-ce qu'elle va réussir à faire de la place pour Ismaël, le jeune réfugié qu'elle a accepté d'héberger ? Hermine a toujours admiré sa collègue Yasmine, bénévole auprès des mineurs sans-papiers. Alors quand celle-ci lui demande d'accueillir un adolescent de seize ans, elle ne peut pas refuser. L'arrivée d'Ismaël bouleverse sa vie... et celle de ses voisins ! Mais quelle chance d'être si bien entourée : Margaux est toujours de bon conseil et Joshua, toujours là pour elle. Surtout qu'Hermine n'est pas au bout de ses peines. Au travail, un instit' fraîchement débarqué la colle sans arrêt. Et c'est sans parler de la nouvelle fiancée de Jo, parfaite et exaspérante. A se demander si Hermine retrouvera un jour sa vie tranquille...