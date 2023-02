Etre fille unique

Grandir seule, sans partager ses jeux, ses joies, ses chagrins avec des frères et des soeurs. Se construire sans la complicité d'une fratrie. Et plus tard, porter seule la responsabilité de parents vieillissants. " Par contre, on n'est pas obligées de partager notre chambre, nos jouets, ou la dernière part de tarte ! " disent-elles. C'est aussi cela être fille unique. A travers des rencontres avec des femmes de toutes origines, de quatorze à quatre-vingt-cinq ans, les auteures explorent ce domaine jusque-là inédit. Leurs témoignages constituent de passionnantes biographies qui font découvrir les parcours familiaux, professionnels, amoureux et les attentes de leurs parents qui, misant tout sur elles, les obligent à réussir. Les mots de ces femmes, émouvants, parfois durs, souvent drôles, révèlent la singularité de leurs existences. Alexandra d'Arnoux a commencé sa carrière de journaliste aux Etats-Unis aux éditions Condé Nast. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur l'habitat publiés en France (Flammarion, Editions du Chêne), en Angleterre (Thames & Hudson) et aux Etats-Unis (Clarkson Potter). Elle a créé le magazine AD France et a été rédactrice en chef de Maison Française.