Renseignement et espionnage dans la Rome antique

Sans espionnage et renseignement, qui ont laissé des traces littéraires, manuscrites et archéologiques, les Romains n'auraient pu édifier et protéger leur extraordinaire empire. Rose Mary Sheldon retrace le développement des méthodes de renseignement romaines des débuts de la République jusqu'au règne de Dioclétien (284-305) : collecte d'informations, contre-espionnage, infiltration, opérations clandestines, utilisation de codes et de chiffres... Plongeant leurs racines dans le monde grécoromain, les questions soulevées dans ce livre sont d'une pertinence immédiate pour le présent : bien que les méthodes aient radicalement changé, avec l'avènement de la technologie moderne, les principes restent étonnamment similaires.