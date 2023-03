A la belle étoile

Une nouvelle vient d'arriver dans la classe d'Emma. Elle s'appelle Jeannette. Non seulement son nom n'est pas à la mode, mais ce n'est pas la seule chose étonnante chez cette fille : ses vêtements, sa coiffure, son langage... tout semble provenir d'un autre temps. Accompagnée de ses amies Charlotte et Alice, Emma découvre que la famille de Jeannette vient du XVIIe siècle et est bloquée à notre époque. Pour rentrer, il leur manque un ingrédient rare. Si elles veulent aider Jeannette et sa famille, les trois filles vont devoir monter une sacrée expédition !