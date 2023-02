Le bruit des vagues Tome 1 : La tempête

L'amour peut-il survivre au pire ? "Rose a seize ans lorsqu'elle rencontre Matteo. Une connexion se noue immédiatement entre eux, mais Rose peine à dévoiler ses sentiments. Lors d'un voyage au Pérou avec sa famille, elle disparaît sans laisser de traces. Malgré une longue enquête, personne ne comprend ce qui est arrivé et Matteo est anéanti. Pendant ce temps, Rose et sa famille sont retenus dans une communauté sectaire violente dans la forêt amazonienne. Deux ans plus tard, Rose est retrouvée. Mais cette dernière n'est plus la même et peine à se reconstruire, toujours hantée par son enlèvement. Va-t-elle réussir à s'ouvrir à nouveau à l'amour et chasser les démon du passé ? "