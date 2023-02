CritiQueer la danse . Réceptions performées & critiques affectées

CritiQueer la danse rend compte d'une tentative de substituer à des pratiques critiques d'art hégémoniques des perspectives queer et féministes. On y voit se dessiner un travail de recherche original, singulier, et traversé d'affects. Cet ouvrage suit la recherche-création de Pauline L. Boulba, chercheuse en danse et artiste chorégraphique. Il s'arrête sur trois oeuvres (de Rita Quaglia, Olga de Soto et Kazuo Ôno) et dégage des outils pour penser la réception en danse comme un espace de création. Puis il retrace la trajectoire de Jill Johnston (1929-2010) pour qui les pratiques critiques étaient des lieux d'invention de soi. Emaillé d'extraits d'un journal de bord et de matériaux de performances personnels, on y voit se dessiner un travail de recherche original, singulier, et traversé d'affects.