Parlons nucléaire en 30 questions

Comprendre les enjeux économique et sociaux du nucléaire civil. Cette nouvelle édition actualise les données chiffrées et apporte des précisions sur les grands débats autour du nucléaire. Combien coûte et que produit une centrale ? Sortir du nucléaire, quelles conséquences ? Plus de dix ans après l'accident de Fukushima, l'énergie nucléaire suscite toujours autant de réticences et de débats. Tandis que le Japon après quelques années passées sans cette énergie relance doucement sa production, plusieurs pays comme l'Allemagne ont décidé de "sortir du nucléaire". Dans ce contexte, pourquoi la France est-elle le pays le plus nucléarisé du monde ? Quelles sont les perspectives d'évolution ?