Flower School. Un atelier floral complet par un maître fleuriste anglais

Suivez la masterclass du talentueux designer floral anglais Joseph Massie et découvrez tous les fondamentaux de l'art floral contemporain, de la théorie (étude des formes, proportions et nombre d'or, théorie de la couleur...) à la pratique (choix des végétaux, outils et matériaux, gestes techniques illustrés). Bouquet lié, couronne fleurie, décor de table, suspension naturelle, bouquet de mariée, boutonnière, arche florale, soliflore... les 25 projets étape par étape - réalisés avec des fleurs de saison et des techniques et matériaux durables - vous permettront de réaliser à votre tour de magnifiques arrangements floraux pour décorer votre maison au quotidien ou célébrer de grandes occasions. Un ouvrage original et très personnel dans lequel Joseph Massie partage tout son savoir pour créer avec les fleurs selon vos inspirations, votre imaginaireet vos envies du moment.