L'île équinoxe

Un poète de l'exil et de la nostalgie, à (re)découvrir " La poésie de Jean Fanchette est exigeante, elle est authentique dans chacune de ses paroles, dans la richesse de son rythme, la valeur de ses mots. Il n'est pas indifférent que dans le monde moderne, imbu de théorie et assourdi de certitudes, ce soit cette voix très ancienne, qui charrie toute la complexité et l'originalité de la culture mauricienne, il n'est pas indifférent que ce soit cette voix-là qui nous donne foi dans la poésie. " J. M. G. Le Clézio L'Ile Equinoxe rassemble, selon le plan laissé par Jean Fanchette avant sa mort, les différents recueils composant son oeuvre poétique : Osmoses, Les midis du sang, Archipels, Identité provisoire, Je m'appelle sommeil, La visitation de l'oiseau pluvier, Mémoire de la saxifrage. Empreints de rigueur formelle, ces écrits disent la nostalgie de l'île d'origine, abandonnée très tôt pour la patrie d'exil : " Je ne suis pas d'ici. Je ne suis plus d'ailleurs. " Cet arrachement ne laisse plus au poète qu'une " identité provisoire ". L'Ile Equinoxe est traversée par la voix vibrante d'un homme qui, grâce à l'aventure du poème, peut se réapproprier un monde perdu.