Un tour du monde en 80 arbres

Un voyage dans le monde des arbres pour découvrir un large éventail d'arbres du monde entier et ce qu'ils signifient pour les peuples qui vivent près d'eux. Quels sont les liens entre les différents types d'arbres dans le monde ? Quels arbres sont célèbres et pourquoi ? Quel est le rôle des arbres, comment communiquent-ils entre eux ? Quel est le cycle de vie d'un arbre et pourquoi sont-ils si importants pour nous ?