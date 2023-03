Sa Majesté mène l'enquête : Chasse royale à Sandringham

Sa Majesté n'est plus, mais grâce à S. J. Bennett, elle mène toujours l'enquête ! Décembre 2016. Sur une plage du Norfolk, une jeune femme pousse un hurlement : elle vient de voir une main coupée sur le sable. Non loin de là, Elizabeth II prend ses quartiers d'hiver au palais de Sandringham. Grâce à une photo de la macabre découverte, elle a vite fait d'identifier la victime. Il s'agit de Ned St Cyr, une vieille connaissance. Quand on trouve de la drogue sur la scène de crime et que les fausses pistes se multiplient, Sa Majesté décide qu'il est grand temps de se remettre en chasse. Une nouvelle enquête se profile pour notre fin limier, épaulé par Rozie, son audacieuse secrétaire particulière adjointe. Sera-t-elle couronnée de succès ?