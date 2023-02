Phare Away Tome 2 : Cap sur la capitale

Fitz et Noé ont réussi à se supporter deux mois lorsqu'ils étaient isolés dans un phare. Aucune raison qu'ils ne parviennent pas à s'aimer une fois à la capitale, non ? Après six mois de tournée à travers la France, Fitz et Noé peuvent enfin poser leurs bagages à Paris et profiter de la vie. Rien ne se mettra en travers de leur chemin maintenant que Fitz a retrouvé le goût de l'humour, et c'est armé de ses meilleures blagues qu'il veut faire découvrir la ville de l'amour à son Monsieur Grognon préféré. Mais c'est sans compter l'humeur massacrante de Marci, qui atteint des sommets, le désastre de la garde alternée avec Ficus et l'arrivée de la mère de Fitz, aussi inattendue que renversante. Lui qui rêvait de vacances, il va être servi ! Et ce n'est peut-être que le début des ennuis... #MM #feelgood #humour #welovemonsieurgrognon #romance