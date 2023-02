La Gare de Rennes, 1857-2023. Des trains et des hommes dans la ville

C'est une somme monumentale, un véritable ouvrage de référence que nous propose ici Jérôme Cucarull. Construite dans les années 1850, en pleine révolution industrielle, la gare de Rennes a évolué avec son temps, jusqu'à devenir le complexe ultramoderne que nous connaissons désormais. Bien au-delà de la seule gare, ce sont tous les aspects du territoire et du réseau ferroviaires, qui ont révolutionné la ville de Rennes, que l'auteur aborde ici. De l'architecture aux aspects techniques, des problèmes de transport aux affres des guerres mondiales, de la vie des cheminots aux histoires de passagers, cet ouvrage richement documenté et illustré fourmille de détails et d'anecdotes, et intéressera autant les passionnés que les profanes.