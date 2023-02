Modestine raconte Stevenson en Cévennes

Je suis la mignonne petite ânesse, de couleur gris souris, choisie par l'écrivain Robert Louis Stevenson pour l'accompagner dans sa traversée des Cévennes. N'ayant jusque-là jamais conduit une ânesse, Robert Louis a mis du temps à comprendre ma façon de marcher et cela a été une véritable aventure, souvent cocasse. Nous avons croisé de drôles de personnages et vu des paysages magnifiques. Mais quelles idées avait en tête Stevenson pour s'engager dans pareille entreprise ? Certes, il voulait découvrir le pays des Camisards, ces guerriers fameux pour avoir tenu tête aux soldats de Louis XIV, mais ce n'était pas la seule raison... Alors qui d'autre que moi, sa compagne et sa confidente, pouvait mieux témoigner de ce périple dont Robert Louis a fait un livre, Voyages avec un âne dans les Cévennes ? A travers les yeux de Modestine, l'historien Jean-Paul Chabrol retrace fidèlement le périple cévenol de Robert Louis Stevenson, l'auteur mondialement connu de L'île au trésor... L'itinéraire suivi par Stevenson est désormais un sentier de grande randonnée réputé, le GR®70.