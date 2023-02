Entre terre et ailleurs

JEAN ET JEANNE Jean et Jeanne Jeanne, jeune femme idéaliste, rêveuse et naïve, rencontre Jean. Alors qu'elle entame une histoire d'amour avec l'espoir fou d'être éternellement heureuse, son mari disparaît soudainement d'une manière invraisemblable, presque surnaturelle. Avec l'aide d'un homme qui se dévoue corps et âme pour elle, elle part à à la recherche de Jean et va découvrir une vérité qui va remettre en question toutes ses croyances. Impossible Une morte qui ne l'est pas vraiment. Un jeune homme ordinaire, perdu entre le monde réel et l'au-delà. Un amour pour une femme qui est ailleurs, mais pourtant si proche de lui. Une mission prophétique à laquelle il ne peut échapper.