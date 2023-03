Les parcs de Marseille et leurs arbres. Écrins citadins

Le patrimoine des espaces verts de Marseille couvre sept cents hectares dont deux cent soixante-dix dévolus aux parcs-jardins. Or, les Marseillais connaissent mal la plupart de ces parcs qui, répartis dans tous les secteurs de la ville, en agrémentent le quotidien. C'est pour mieux les faire connaître et en faire apprécier la diversité et les beautés que Jean-Claude Roméra les a arpentés, appareil de photo en main. Chacun de ces parcs, des plus emblématiques aux plus secrets, a sa personnalité et se distingue par sa flore, parfois sa faune, sa statuaire ancienne ou moderne, son histoire - qu'il ait pris la place du domaine d'une ancienne bastide rurale ou d'un équipement industriel désaffecté. Dans chacun d'eux, par ailleurs dotés d'aires de jeux sécurisés pour les enfants, le citadin soucieux de s'extraire de la frénésie urbaine y trouvera des espaces de repos propices à la flânerie et à la rêverie. Jean-Claude Roméra traite dans ses ouvrages de thèmes aussi variés que l'histoire, la psychologie, l'existentialisme. Il est titulaire des palmes académiques