Venu tout droit de Taïwan, le bubble tea est la nouvelle boisson tendance ! Le bubble tea, littéralement " thé aux perles ", se compose d'un thé, lacté ou non, parfumé et agrémenté de perles de tapioca, de billes de fruits, de cubes d'aloe vera... Servi dans un gobelet à couvercle muni d'une large paille, c'est la boisson à emporter par excellence ! Désormais, vous pouvez les faire chez vous grâce à ces 50 recettes colorées et fun ! Recettes de base, modes de préparation, mais aussi créations originales, vous allez vous régaler : thé mangue-passion, melon concombre, gingembre thé noir, mais aussi golden tea, rooïbos miel, speculoos, dulce de leche... Un monde entier de bubble tea s'ouvre à vous !