Fais un voeu

New York, décembre 2019. Malade, la célèbre photographe Maggie Dawes vit son dernier Noël. En ce soir de réveillon propice à la nostalgie, elle se confie à Mark, son nouvel assistant. Plus particulièrement sur l'année de ses seize ans, quand sa vie a pris un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Vingt ans plus tard, Maggie n'a rien oublié de cet été. " Si vous pouviez demander tout ce que vous voulez pour Noël, ce serait quoi ? " la questionne Mark, ému par ses confessions. Remonter le temps ?