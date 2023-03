Le monde éclatera demain

Ambroise Daumier est-il un savant fouA ? Ses recherches médicalesA controversées, concernent les effets des ondes sonores et de la mescaline sur le comportement humain. Il prend le risque et réussit à soigner Charlotte dont son fils Alain est amoureux. Puis, en 1936, il rejoint un laboratoire en Bavière, où "â¯on conçoit le chercheur comme un découvreur soutenu par l'Etat⯠: un simple technicien, et ces gens-là prendront le pas sur nous dans l'avenirâ¯" . Ambroise développe alors une terrible "â¯chirurgie de l'âmeâ¯" . Son assistant Olivier est-il prêt au meurtre pour voler ses documents au Dr DaumierA ?