La vie amoureuse

Ecrit au tout début du XXIe siècle, ce roman inédit de l'auteur du remarqué et sensible Journal de printemps publié en pleine pandémie, nous entraîne dans un monde à l'atmosphère rare autant que révélatrice d'une époque passée bien qu'encore assez proche et signifiante⯠: un certain mois de mai à la fois ignoré et subi par un couple d'amants interdits. Qu'en serait-il d'eux aujourd'huiâ¯? A chaque lectrice, à chaque lecteur, sa réponse.