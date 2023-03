Yves Rocard. Portrait d'un grand physicien oublié

A l'occasion du 30e anniversaire de la disparition d'Yves Rocard, ce livre dresse un portrait unique des premières années de la vie et de la carrière de ce chercheur éclectique. A travers le témoignage de ceux qui l'ont connu, on y découvre la vie incroyable de ce physicien quelque peu oublié. Résistant de la première heure, agent des services secrets français et britanniques, il participa au programme nucléaire militaire français, déposa plusieurs brevets industriels, dirigea l'un des plus prestigieux laboratoires de physique en France, tout en poursuivant une carrière académique exceptionnelle. Yves Rocard s'est intéressé à de nombreux sujets, que ce soit l'économétrie (pour tenter de prévenir la survenue de crises économiques, comme celle de 1929), la création d'un modèle d'oscillations économiques, précurseur de la théorie du chaos, ou même l'acoustique. Ce portrait, rédigé par des universitaires et des proches du physicien, ouvre de nouvelles perspectives de recherche et remet à jour l'importance des travaux d'Yves Rocard.