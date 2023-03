Notre rapport à la santé a changé. Les traitements se sont diversifiés. Face à un problème de mal-être ou de santé, nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner ou qui consulter. Se donner toutes les chances, c'est découvrir les bienfaits des médecines conventionnelles et complémentaires, mais aussi mesurer à quel point notre propre rôle est essentiel. Natacha Calestrémé donne la parole à des médecins et des chercheurs reconnus pour leur expertise scientifique et leur connaissance des pratiques thérapeutiques, et nous ouvre de nouveaux horizons pour nous aider à aller mieux. Avec : Gérard Ostermann, médecin interne, cardiologue, professeur de thérapeutique Thierry Janssen, médecin, ancien chirurgien urologue, psychothérapeute Isabelle Mansuy, docteure en biologie moléculaire, professeure en épigénétique Jacques Besson, psychiatre, professeur honoraire de psychiatrie Préface du Pr Patrice Queneau, membre de l'Académie nationale de médecine Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé est notamment l'auteure de La Clé de votre énergie (2020) et Trouver ma place (2021) deux énormes succès de librairie. Après dix ans d'observation et d'expériences pratiques, plusieurs centaines d'ateliers et conférences sur les moyens de se reconstruire à la suite d'une épreuve, elle s'est imposée comme une experte de la libération émotionnelle.