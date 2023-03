Atlas géopolitique d'Israël

Etat moderne au coeur d'une région en crise constante, Israël fait face, depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à de multiples défis intérieurs et extérieurs. L'atlas propose ainsi près de 100 cartes et infographies actualisées pour mieux comprendre la complexité de ce pays. - Les courants de pensée et les faits historiques à l'origine de la création de l'Etat hébreu et sa vie politique contemporaine. - Les enjeux démographiques : des fantasmes à la réalité. - La question délicate des ressources : eau, énergie, matière grise, commerce... - L'histoire toujours mouvementée des pourparlers israélopalestiniens. L'auteur, spécialiste reconnu de la géopolitique d'Israël et du Moyen-Orient, aborde tous ces aspects pour dresser un portrait d'Israël complet, actualisé et au plus proche de la réalité.