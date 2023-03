Le guide de la diversification mixte

Dans cet ouvrage, 100 recettes gourmandes déclinées en deux façons pour commencer la diversification alimentaire de son bébé : - La méthode classique : introduction des aliments sous forme de purées. - La DME (Diversification Alimentaire menée par l'Enfant) : proposer au bébé de goûter aux aliments solides, à son rythme et selon ses besoins afin qu'il gagne en dextérité et en autonomie. Un guide tout-en-un : les jeunes parents y trouveront conseils et explications pour mettre en place la diversification de leur bébé en toute sérénité.