Ada Twist. La chasse aux oeufs

C'est le jour de Pâques et de la chasse aux oeufs, la tradition familiale préférée d'Ada ! Et cette année, c'est elle qui va cacher les oeufs : rien ne peut gâcher cette journée ! Et pourtant, Arthur, son grand frère, annonce qu'il ne veut plus y participer : maintenant qu'il est grand, c'est trop facile pour lui de trouver les oeufs. Alors Ada, Rosie et Iggy arriveront-ils à trouver la cachette la plus difficile de l'histoire de la chasse aux oeufs ?